Косикова Виктория Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косикова Виктория Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.2021

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ME
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2021

Отец: Егоров Василий Алексеевич

Мать: Косикова Галина Петровна

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