Мальцев Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1971
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1971
Отец: Мальцев Анатолий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мальцева Дьяконова Елена Александровна
Рождение ребёнка
11.09.1995
Дочь: Мальцева Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Мальцева Дьяконова Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно