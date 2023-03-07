Мальцев Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцев Сергей Анатольевич

Мальцев Сергей Анатольевич

avatar

Место рождения

Желевая Дубрава, Верховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

18.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1995 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1971

Отец: Мальцев Анатолий Васильевич

Мать: не указана

Желевая Дубрава, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.11.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мальцева Дьяконова Елена Александровна

Головище, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
11.09.1995

Дочь: Мальцева Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Мальцева Дьяконова Елена Александровна

Головище, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Дьяконова Елена Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close