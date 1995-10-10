Короткова Кристина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова Кристина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1995

Отец: не указан

Мать: Короткова Наталья Антоновна

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