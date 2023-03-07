Минеева (Боровцова) Агафья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Боровцов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1886
Сын: Минеев Василий Панфилович
Отец ребёнка: Минеев Панфил Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1892
Дочь: Култыгина Прасковья Панфиловна
Отец ребёнка: Минеев Панфил Васильевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Минеев Панфил Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Минеев Николай Панфилович
Отец ребёнка: Минеев Панфил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухарева Агафья Панфиловна
Отец ребёнка: Минеев Панфил Васильевич
Смерть
Неизвестно