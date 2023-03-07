Минеева (Боровцова) Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева (Боровцова) Агафья Яковлевна

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Место рождения

Алексеевка, Тепло-Огаревский район, Тульская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Боровцов Яков

Мать: не указана

Алексеевка, Тепло-Огаревский район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1886

Сын: Минеев Василий Панфилович

Отец ребёнка: Минеев Панфил Васильевич

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1892

Дочь: Култыгина Прасковья Панфиловна

Отец ребёнка: Минеев Панфил Васильевич

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Сын: Минеев Федор Панфилович

Отец ребёнка: Минеев Панфил Васильевич

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1906

Сын: Минеев Николай Панфилович

Отец ребёнка: Минеев Панфил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухарева Агафья Панфиловна

Отец ребёнка: Минеев Панфил Васильевич

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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