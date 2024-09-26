Богданов Дорофей Осипов
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1757
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Богданова) Софья Дорофеева
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Артёмова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Артёмова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Богданова) Степанида Дорофеева
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Артёмова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Артёмова
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Артёмова
Смерть
1826
Батаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область