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Богданов Дорофей Осипов

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1757

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Богданов Осип Григорьев

Мать: Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Богданова) Софья Дорофеева

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Артёмова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Богданов Марка Дорофеев

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Артёмова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Богданова) Степанида Дорофеева

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Артёмова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Богданов Трофим Дорофеев

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Артёмова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Богданов Степан Дорофеев

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Артёмова

Смерть
1826
Батаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

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