(Соколов) Анна Фадеевна
Место рождения
Дата рождения12.06.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1901
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Крещение
16.06.1901
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно