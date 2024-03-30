Золотов Александр Захаров
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Золотов Захар Фёдоров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван Александров
Мать ребёнка: Золотова Маврида Егоровна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1769
Сын: Симеон Александров
Мать ребёнка: Золотова Маврида Егоровна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1771
Сын: Никифор Александров
Мать ребёнка: Золотова Маврида Егоровна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1772
Сын: Тимофей Александров
Мать ребёнка: Золотова Маврида Егоровна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ефим Александров
Мать ребёнка: Золотова Маврида Егоровна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1778
Сын: Андрей Александров
Мать ребёнка: Золотова Маврида Егоровна
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно