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Золотов Александр Захаров

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Золотов Захар Фёдоров

Мать: Золотова Наталья Степанова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван Александров

Мать ребёнка: Золотова Маврида Егоровна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Симеон Александров

Мать ребёнка: Золотова Маврида Егоровна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Никифор Александров

Мать ребёнка: Золотова Маврида Егоровна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Тимофей Александров

Мать ребёнка: Золотова Маврида Егоровна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Ефим Александров

Мать ребёнка: Золотова Маврида Егоровна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Андрей Александров

Мать ребёнка: Золотова Маврида Егоровна

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Маврида Егоровна

Смерть
Неизвестно
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