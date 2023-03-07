Иделбай Род Мурзалар Y ДНК I-z140
Место рождения
Дата рождения1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: не указан
Мать: не указана
Шежере Сабирьяновой Саны Гафуровны из племени Мурзалар, д. Аркаул современного Салаватского р-на РБ Составители: Сабирьянова Сана Гафуровна и Садыков Гатият Гиниятович, д. Аркаул. Основной источник: р... Показать все
Рождение ребёнка
1660
Сын: Иделбаев Раимгул
Мать ребёнка: не указана
Шежере Сабирьяновой Саны Гафуровны из племени Мурзалар, д. Аркаул современного Салаватского р-на РБ Составители: Сабирьянова Сана Гафуровна и Садыков Гатият Гиниятович, д. Аркаул. Основной источник: р... Показать все
Смерть
Неизвестно