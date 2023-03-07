Иделбай Род Мурзалар Y ДНК I-z140 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иделбай Род Мурзалар Y ДНК I-z140

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Место рождения

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: не указан

Мать: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Шежере Сабирьяновой Саны Гафуровны из племени Мурзалар, д. Аркаул современного Салаватского р-на РБ Составители: Сабирьянова Сана Гафуровна и Садыков Гатият Гиниятович, д. Аркаул. Основной источник: р... Показать все
Рождение ребёнка
1660

Сын: Иделбаев Раимгул

Мать ребёнка: не указана

1-е Идельбаево, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Шежере Сабирьяновой Саны Гафуровны из племени Мурзалар, д. Аркаул современного Салаватского р-на РБ Составители: Сабирьянова Сана Гафуровна и Садыков Гатият Гиниятович, д. Аркаул. Основной источник: р... Показать все
Смерть
Неизвестно
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