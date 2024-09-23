Шувалов Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалов Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шувалов Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Шувалова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Сын: Шувалов Яков Иванович

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Свистуново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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