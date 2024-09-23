Шувалов Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шувалов Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Шувалова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Свистуново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно