Кадыров Жалиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1986
Мать ребёнка: Кадырова Нажия Федоровна
Рождение ребёнка
06.07.1986
Дочь: Камалова Юлия Жалиловна
Мать ребёнка: Кадырова Нажия Федоровна
Белое Озеро, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
06.01.1988
Дочь: Латыпова Гузалия Жалиловна
Мать ребёнка: Кадырова Нажия Федоровна
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадырова Нажия Федоровна
Смерть
Неизвестно