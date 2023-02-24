Кадыров Жалиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадыров Жалиль

Кадыров Жалиль

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1986

Сын: Кадыров Эдуард Жалилович

Мать ребёнка: Кадырова Нажия Федоровна

Рождение ребёнка
06.07.1986

Дочь: Камалова Юлия Жалиловна

Мать ребёнка: Кадырова Нажия Федоровна

Белое Озеро, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
06.01.1988

Дочь: Латыпова Гузалия Жалиловна

Мать ребёнка: Кадырова Нажия Федоровна

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадырова Нажия Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close