Корепанова (Кропачева) Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1923
Дата смерти03.03.2014
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1923
Отец: Кропачев Илья Егорович
Мать: Кропачева Мария Фроловна
Рождение ребёнка
29.09.1950
Сын: Корепанов - Анатолий Артемьевич
Отец ребёнка: Корепанов Артемий Антонович
Рождение ребёнка
01.02.1954
Сын: Корепанов Михаил Артемьевич
Отец ребёнка: Корепанов Артемий Антонович
Рождение ребёнка
20.02.1958
Дочь: Корепанова Наталья Артемьевна
Отец ребёнка: Корепанов Артемий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
03.03.2014