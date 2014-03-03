Корепанова (Кропачева) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепанова (Кропачева) Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1923

Дата смерти

03.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1923

Отец: Кропачев Илья Егорович

Мать: Кропачева Мария Фроловна

Рождение ребёнка
29.09.1950

Сын: Корепанов - Анатолий Артемьевич

Отец ребёнка: Корепанов Артемий Антонович

Рождение ребёнка
01.02.1954

Сын: Корепанов Михаил Артемьевич

Отец ребёнка: Корепанов Артемий Антонович

Рождение ребёнка
20.02.1958

Дочь: Корепанова Наталья Артемьевна

Отец ребёнка: Корепанов Артемий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
03.03.2014
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