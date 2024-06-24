Филимонов Константин Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Константин Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: Филимонов Игнат Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Фёдор Константинович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин собственник
Место жительства
Неизвестно
Лебёдка, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Филимонов Андрей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1899 ст.

Сын: Филимонов Стефан Константинович

Мать ребёнка: Филимонова Васса Павловна

Лебёдка, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Филимонов Григорий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Лебёдка, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Филимонов Иван Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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