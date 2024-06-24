Филимонов Константин Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: Филимонов Игнат Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Фёдор Константинович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин собственник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Сын: Филимонов Андрей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1899 ст.
Сын: Филимонов Стефан Константинович
Мать ребёнка: Филимонова Васса Павловна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Филимонов Григорий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Филимонов Иван Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно