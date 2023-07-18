Щукин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩукин Федор

Щукин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1907

Дочь: Щукина Вера

Мать ребёнка: Щукина Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Щукина Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левина Нина

Мать ребёнка: Щукина Ксения

Смерть
Неизвестно
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