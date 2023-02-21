Ваганов Анатолий (Ананий) Мартынович
Место рожденияСталинградская обл., Подтелковский р-н, х. Вершинный
Дата рождения29.12.1907
Дата смерти25.05.1980
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1907
Сталинградская обл., Подтелковский р-н, х. Вершинный
Бракосочетание
20.11.1936
Махачкала, ДАССР
Рождение ребёнка
08.03.1938
Сын: Ваганов Артур Анатольевич
Мать ребёнка: Ваганова Котовская Вера Игнатьевна
Махачкала, ДАССР
Смерть
25.05.1980
Первомайское
Похороны
Неизвестно
Кисловодск