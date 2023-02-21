Ваганов Анатолий (Ананий) Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганов Анатолий (Ананий) Мартынович

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Место рождения

Сталинградская обл., Подтелковский р-н, х. Вершинный

Дата рождения

29.12.1907

Дата смерти

25.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1907

Отец: Ваганов (vaganov) Мартын Устинов

Мать: Ваганова / Харитонова Матрона Matrona

Сталинградская обл., Подтелковский р-н, х. Вершинный
Бракосочетание
20.11.1936

Жена: Ваганова Котовская Вера Игнатьевна

Махачкала, ДАССР
Рождение ребёнка
08.03.1938

Сын: Ваганов Артур Анатольевич

Мать ребёнка: Ваганова Котовская Вера Игнатьевна

Махачкала, ДАССР
Смерть
25.05.1980
Первомайское
Похороны
Неизвестно
Кисловодск
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