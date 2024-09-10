Чирков Василий Тарасов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епишина (Чирков) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Елена Аккиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Аккиева
Рождение ребёнка
28.01.1888
Мать ребёнка: Елена Аккиева
Смерть
Неизвестно