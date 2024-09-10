Чирков Василий Тарасов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Василий Тарасов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епишина (Чирков) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Елена Аккиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Аккиева

Рождение ребёнка
28.01.1888

Сын: Чирков Кирилл Васильев

Мать ребёнка: Елена Аккиева

Смерть
Неизвестно

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