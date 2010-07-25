Скворцова (Заиченко) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1936
Дата смерти25.07.2010
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1936
Отец: Заиченко Федор
Рождение ребёнка
24.10.1957
Дочь: Скворцова Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Скворцов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
03.03.1961
Сын: Скворцов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Скворцов Владимир Николаевич
Смерть
25.07.2010