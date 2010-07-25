Скворцова (Заиченко) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Заиченко) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1936

Дата смерти

25.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1936

Отец: Заиченко Федор

Мать: Коркишко Евдокия Кондратьявна

Рождение ребёнка
24.10.1957

Дочь: Скворцова Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Скворцов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
03.03.1961

Сын: Скворцов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Скворцов Владимир Николаевич

Смерть
25.07.2010
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