Мамонтов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1954

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1978

Сын: Мамонтов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Мамонтова Ирина Панкратьевна

Рождение ребёнка
20.09.1980

Сын: Мамонтов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Мамонтова Ирина Панкратьевна

Рождение ребёнка
10.01.1993

Дочь: Мамонтова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Мамонтова Ирина Панкратьевна

Рождение ребёнка
10.01.1993

Дочь: Мамонтова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Мамонтова Ирина Панкратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Ирина Панкратьевна

Смерть
2021
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