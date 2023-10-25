Мамонтов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1954
Дата смерти2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1978
Сын: Мамонтов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Мамонтова Ирина Панкратьевна
Рождение ребёнка
20.09.1980
Сын: Мамонтов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Мамонтова Ирина Панкратьевна
Рождение ребёнка
10.01.1993
Дочь: Мамонтова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Мамонтова Ирина Панкратьевна
Рождение ребёнка
10.01.1993
Дочь: Мамонтова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Мамонтова Ирина Панкратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021