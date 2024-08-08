Харчев Николай Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дурасово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1903
Сын: Харчев Иван Николаев
Мать ребёнка: Харчева Александра Ефимова
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно