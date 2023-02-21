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Жинов Александр Александрович

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

10.12.1949

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1949

Отец: Жинов Александр Николаевич

Мать: Жинова Тамара Григорьевна

Казахстан
Бракосочетание
04.09.1971

Жена: Жинова Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
16.08.1972

Дочь: Жинова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Жинова Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
07.11.1978

Дочь: Дик Наталья Александровна

Мать ребёнка: Жинова Ирина Сергеевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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