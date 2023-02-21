Жинов Александр Александрович
Место рожденияКазахстан
Дата рождения10.12.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1949
Казахстан
Бракосочетание
04.09.1971
Жена: Жинова Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
16.08.1972
Дочь: Жинова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Жинова Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
07.11.1978
Дочь: Дик Наталья Александровна
Мать ребёнка: Жинова Ирина Сергеевна
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область