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Степан Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1887 ст.

Отец: Кирилл Максимов

Мать: Прасковья Михайлова

Бракосочетание
10.02.1908 ст.

Жена: Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
01.12.1911 ст.

Сын: Николай Степанов

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
08.05.1914 ст.

Сын: Александр Степанов

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
15.02.1917 ст.

Дочь: Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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