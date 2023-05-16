Степан Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1887 ст.
Отец: Кирилл Максимов
Мать: Прасковья Михайлова
Бракосочетание
10.02.1908 ст.
Жена: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
01.12.1911 ст.
Сын: Николай Степанов
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
08.05.1914 ст.
Сын: Александр Степанов
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
15.02.1917 ст.
Дочь: Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Смерть
Неизвестно