Потехина (Винокурова) Алена Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехина (Винокурова) Алена Вадимовна

Место рождения

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область

Дата рождения

12.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1992

Отец: Винокуров Вадим Владимирович

Мать: Демченко Оксана Александрлвна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
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