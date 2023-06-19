Мякотина Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1891 ст.
Отец ребёнка: Мякотин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
15.10.1893 ст.
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Мякотин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
26.10.1896 ст.
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Мякотин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мякотин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Мякотин Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно