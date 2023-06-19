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Мякотина Варвара Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1891 ст.

Сын: Мякотин Иван Федорович

Отец ребёнка: Мякотин Федор Андреевич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.10.1893 ст.

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Мякотин Федор Андреевич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.10.1896 ст.

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Мякотин Федор Андреевич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мякотин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Мякотин Федор Андреевич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякотин Федор Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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