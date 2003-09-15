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Новичкова КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА

Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

15.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2003

Отец: Новичков Сергей Геннадьевич

Мать: Пономарева-Новичкова АЛЕНА ЮРЬЕВНА

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
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