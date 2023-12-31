Пирожникова (Неломаева) Марья Семёнова
Место рожденияСтрелецкая слобода Тамбовского уезда
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Неломаев Семён Иванов
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1704
Отец ребёнка: Пирожников Сидор Емельянов
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Пирожников Сидор Емельянов
с. Стрелецкая слобода
Рождение ребёнка
1711
Отец ребёнка: Пирожников Сидор Емельянов
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Пирожников Сидор Емельянов
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно