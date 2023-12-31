Пирожникова (Неломаева) Марья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирожникова (Неломаева) Марья Семёнова

Место рождения

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Неломаев Семён Иванов

Мать: не указана

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1704

Сын: Пирожников Иван Сидоров

Отец ребёнка: Пирожников Сидор Емельянов

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1709

Сын: Пирожников Яков Сидоров

Отец ребёнка: Пирожников Сидор Емельянов

с. Стрелецкая слобода
Рождение ребёнка
1711

Сын: Пирожников Петр Сидоров

Отец ребёнка: Пирожников Сидор Емельянов

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1718

Сын: Пирожников Конон Сидоров

Отец ребёнка: Пирожников Сидор Емельянов

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирожников Сидор Емельянов

Смерть
Неизвестно
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