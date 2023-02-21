Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 или 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 или 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1854 и 1861

Сын: Полусмак Георгий Стефонов

Отец ребёнка: Полусмак Степан

Место жительства
?.03.1885
пароход "Петербург"
Смерть
Неизвестно
Новожатково, Михайловский муниципальный район, Приморский край
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