Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 или 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 или 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1854 и 1861
Сын: Полусмак Георгий Стефонов
Отец ребёнка: Полусмак Степан
Место жительства
?.03.1885
пароход "Петербург"
Смерть
Неизвестно
Новожатково, Михайловский муниципальный район, Приморский край