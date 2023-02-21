Василенко Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасиленко Василий Никифорович

Василенко Василий Никифорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1915

Дата смерти

14.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Коврай-2 Золотоношский район Черкасская область Украина
Рождение ребёнка
06.10.1940

Дочь: Семенова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Василенко Антонина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко Антонина Тимофеевна

Смерть
14.06.1988
Казачка, Воловский муниципальный район, Тульская область
похоронен - поселок Горный Воловский район Тульская область (Лутово)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close