Василенко Василий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1915
Дата смерти14.06.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Коврай-2 Золотоношский район Черкасская область Украина
Рождение ребёнка
06.10.1940
Дочь: Семенова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Василенко Антонина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1988
Казачка, Воловский муниципальный район, Тульская область
похоронен - поселок Горный Воловский район Тульская область (Лутово)