Трофим Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1883
Отец: Михаил Ефимов
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1903
Жена: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
16.08.1906
Дочь: Наталья Трофимова
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
17.05.1908
Дочь: Трофимова Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
25.12.1909
Сын: Василий Трофимович
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
24.12.1911
Дочь: Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Смерть
Неизвестно