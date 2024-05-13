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Трофим Михайлович

Место рождения

Машково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1883

Отец: Михаил Ефимов

Мать: не указана

Машково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.02.1903

Жена: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
16.08.1906

Дочь: Наталья Трофимова

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
17.05.1908

Дочь: Трофимова Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Машково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.12.1909

Сын: Василий Трофимович

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
24.12.1911

Дочь: Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Смерть
Неизвестно

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