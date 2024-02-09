Мухамадуллина Марьям Ахатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1909 ст.
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1909 ст.
Год рождения высчитан по возрасту на дату смерти.
Рождение ребёнка
1933
Сын: Мухамадуллин Марсель Тимерханович
Отец ребёнка: Мухамадуллин Тимерхан Мухамадуллинович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мухамадуллин Филюс Тимерхананович
Отец ребёнка: Мухамадуллин Тимерхан Мухамадуллинович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мухамадуллина Венера Тимерхановна
Отец ребёнка: Мухамадуллин Тимерхан Мухамадуллинович
Рождение ребёнка
28.10.1939
Сын: Мухамадуллин Раздоль Тимерханович
Отец ребёнка: Мухамадуллин Тимерхан Мухамадуллинович
Новый Актанышбаш, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Мухамадуллина Флорида Тимерхановна
Отец ребёнка: Мухамадуллин Тимерхан Мухамадуллинович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Мухамадуллина Идалия Тимерхановна
Отец ребёнка: Мухамадуллин Тимерхан Мухамадуллинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место смерти указано ориентировочно.