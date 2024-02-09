Мухамадуллина Марьям Ахатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамадуллина Марьям Ахатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1909 ст.

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1909 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения высчитан по возрасту на дату смерти.
Рождение ребёнка
1933

Сын: Мухамадуллин Марсель Тимерханович

Отец ребёнка: Мухамадуллин Тимерхан Мухамадуллинович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мухамадуллин Филюс Тимерхананович

Отец ребёнка: Мухамадуллин Тимерхан Мухамадуллинович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мухамадуллина Венера Тимерхановна

Отец ребёнка: Мухамадуллин Тимерхан Мухамадуллинович

Рождение ребёнка
28.10.1939

Сын: Мухамадуллин Раздоль Тимерханович

Отец ребёнка: Мухамадуллин Тимерхан Мухамадуллинович

Новый Актанышбаш, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Мухамадуллина Флорида Тимерхановна

Отец ребёнка: Мухамадуллин Тимерхан Мухамадуллинович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Мухамадуллина Идалия Тимерхановна

Отец ребёнка: Мухамадуллин Тимерхан Мухамадуллинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамадуллин Тимерхан Мухамадуллинович

Смерть
1977
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место смерти указано ориентировочно.
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