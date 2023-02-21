Касова Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1901 ст.
Отец ребёнка: Касов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
02.08.1909 ст.
Сын: Александр Петрович
Отец ребёнка: Касов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
22.07.1913 ст.
Сын: Трофим Петрович
Отец ребёнка: Касов Пётр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касов Пётр Сергеевич
Смерть
Неизвестно