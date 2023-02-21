Касова Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасова Ольга Васильевна

Касова Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1901 ст.

Сын: Касов Василий Петрович

Отец ребёнка: Касов Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
02.08.1909 ст.

Сын: Александр Петрович

Отец ребёнка: Касов Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
22.07.1913 ст.

Сын: Трофим Петрович

Отец ребёнка: Касов Пётр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касов Пётр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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