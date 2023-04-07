Скутина Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти05.01.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Скутин Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Скутин Евдоким Кузьмич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Скутин Герасим Евдокимович
Отец ребёнка: Скутин Евдоким Кузьмич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Скутин Григорий Евдокимович
Отец ребёнка: Скутин Евдоким Кузьмич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Соловьева Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Скутин Евдоким Кузьмич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Сметанина Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Скутин Евдоким Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Скутин Евдоким Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Верхне-Назаровский район, Западно-Сибирский край, Россия
Смерть
05.01.1946