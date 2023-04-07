Скутина Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутина Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

05.01.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Скутин Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Скутин Евдоким Кузьмич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Скутин Герасим Евдокимович

Отец ребёнка: Скутин Евдоким Кузьмич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Скутин Григорий Евдокимович

Отец ребёнка: Скутин Евдоким Кузьмич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Соловьева Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Скутин Евдоким Кузьмич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Сметанина Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Скутин Евдоким Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Скутин Евдоким Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скутин Евдоким Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Верхне-Назаровский район, Западно-Сибирский край, Россия
Смерть
05.01.1946
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