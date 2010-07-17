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Алексеева Валерия Ивановна
Алексеева Валерия Ивановна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
17.07.2010
Пол
Женский
Отец
Алексеев Иван Валентинович
1990 г.р.
Мать
Алексеева (Новикова) Ксения Сергеевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2010
Отец:
Алексеев Иван Валентинович
Мать:
Алексеева Ксения Сергеевна
Москва
, город федерального значения Москва
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