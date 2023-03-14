Барндык (Барндык) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1846
Дата смерти02.03.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1876
Сын: Барндык Александр Иосифович
Отец ребёнка: Барндык Осип Андреевич
Рождение ребёнка
10.07.1879
Отец ребёнка: Барндык Осип Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1915