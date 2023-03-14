Барндык (Барндык) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Барндык) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1846

Дата смерти

02.03.1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1876

Сын: Барндык Александр Иосифович

Отец ребёнка: Барндык Осип Андреевич

Рождение ребёнка
10.07.1879

Сын: Барндык Петр Иосифович

Отец ребёнка: Барндык Осип Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барндык Осип Андреевич

Смерть
02.03.1915
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