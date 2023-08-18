Желнин Игнатий (Игнашка) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Игнатий (Игнашка) Семенов

Место рождения

поч. вновь Желнинский, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1639 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Желнин Семен (Сенка) Иванов

Мать: не указана

поч. вновь Желнинский, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь Желнинский, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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