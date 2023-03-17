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Алифанов Станислав Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1978

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1978

Отец: Алифанов Юрий Васильевич

Мать: Алифанова Тамара

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