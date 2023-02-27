Головкова Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1910 ст.
Сын: Головков Николай Александрович
Отец ребёнка: Головков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
06.11.1911 ст.
Дочь: Головкова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Головков Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно