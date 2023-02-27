Головкова Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкова Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1910 ст.

Сын: Головков Николай Александрович

Отец ребёнка: Головков Александр Михайлович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.11.1911 ст.

Дочь: Головкова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Головков Александр Михайлович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головков Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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