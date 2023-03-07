Останин Естифей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Естифей Никитин

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Место рождения

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Останин Никита Мокеев

Мать: Останина Матрена Савина

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Татьяна Естифеева

Мать ребёнка: Останина Овдотья Федорова

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Анна Естифеева

Мать ребёнка: Останина Овдотья Федорова

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Овдотья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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