Останин Естифей Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Останин Никита Мокеев
Мать: Останина Матрена Савина
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Татьяна Естифеева
Мать ребёнка: Останина Овдотья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Анна Естифеева
Мать ребёнка: Останина Овдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782