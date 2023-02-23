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Гугель Доба (Шевелевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Белла Соломоновна

Отец ребёнка: Гугель Соломон (Шлёма-Нота) Евзерович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Тамара Соломоновна

Отец ребёнка: Гугель Соломон (Шлёма-Нота) Евзерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гугель Соломон (Шлёма-Нота) Евзерович

Смерть
1942
Похороны
Неизвестно
оренбург, город Оренбург, Оренбургская обл., Russian Federation
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