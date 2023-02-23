Гугель Доба (Шевелевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Белла Соломоновна
Отец ребёнка: Гугель Соломон (Шлёма-Нота) Евзерович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Тамара Соломоновна
Отец ребёнка: Гугель Соломон (Шлёма-Нота) Евзерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Похороны
Неизвестно
оренбург, город Оренбург, Оренбургская обл., Russian Federation