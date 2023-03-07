Тупицын Вениамин Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.11.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1961
Отец: Тупицын Михаил Фёдорович
Мать: Тупицына Галина Ивановна
Рождение ребёнка
22.06.1985
Сын: Тупицын Александр Вениаминович
Мать ребёнка: Тупицына Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екимова Ольга Вениаминовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тупицына Галина