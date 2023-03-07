Тупицын Вениамин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Вениамин Михайлович

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Место рождения

Митреичи, Яранский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

21.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1961

Отец: Тупицын Михаил Фёдорович

Мать: Тупицына Галина Ивановна

Митреичи, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.06.1985

Сын: Тупицын Александр Вениаминович

Мать ребёнка: Тупицына Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екимова Ольга Вениаминовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Галина

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