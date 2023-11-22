Постнова Устинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Волкова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Постнов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Постнов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Постнова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Постнов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Постнова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Постнов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно