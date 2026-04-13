Носков Артём Владимирович 04.07.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носков Артём Владимирович

Автор
АН
Носков А.

мужской, родился 04.07.1981, Томск, город Томск, Томская область

Отец
Носков Владимир Иванович16.04.1955 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1981

Отец: Носков Владимир Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область

Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область

Место жительства
1983
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область

Образование
Между 01.09.1988 и 30.06.1998
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область

Средняя школа №1

Образование
Между 01.09.1995 и 30.05.1998
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область

Учебно-производственный комбинат | Оператор ПК

Военная служба
17.11.1999
Переяславль-Залесский

Демобилизация
13.11.2001
Козельск

Образование
Между 01.01.2002 и 30.06.2006
Томск, город Томск, Томская область

Высшее, ТУСУР | Current education:1

Бракосочетание
11.07.2003

Жена: скрыто настройками приватности

Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область

Рождение ребёнка
25.12.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область

Работа или профессия
Между 05.02.2007 и 2026
Томск, город Томск, Томская область

Старший инженер СЦ | ООО «НПП »Стелс«

Рождение ребёнка
20.09.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область

Рождение ребёнка
08.08.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область

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