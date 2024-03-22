Луценко Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуценко Сергей Владимирович

Луценко Сергей Владимирович

avatar

Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

15.05.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Канск, город Канск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close