Нафикова (Газизуллина) Кафия
Место рожденияд.Уруссу РТ
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нафиков Габдерафик
Рождение ребёнка
1912
Сын: Нафиков Миргасим
Отец ребёнка: Нафиков Габдерафик
Рождение ребёнка
08.05.1921
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
15.07.1928
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно