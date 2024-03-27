Нафикова (Газизуллина) Кафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нафикова (Газизуллина) Кафия

Место рождения

д.Уруссу РТ

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1886 г.р.

Дети

1912 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Газизулла

Мать: Закия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нафиков Габдерафик

Рождение ребёнка
1912

Сын: Нафиков Миргасим

Отец ребёнка: Нафиков Габдерафик

Рождение ребёнка
08.05.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нафиков Габдерафик

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нафиков Габдерафик

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нафиков Габдерафик

Рождение ребёнка
15.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нафиков Габдерафик

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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