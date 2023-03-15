Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
06.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николай

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Зеленов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленов Анатолий

Смерть
Неизвестно
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