Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николай
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Зеленов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зеленов Анатолий
Смерть
Неизвестно