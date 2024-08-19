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Poriņš Anna

Место рождения

Bētiņi, Vērgaļu pagasts, Latvija

Дата рождения

03.06.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1906

Дочь: (Poriņš) Lavīze Mīle

Отец ребёнка: Poriņš Miķelis

Рождение ребёнка
14.10.1908

Сын: Poriņš Kārlis Rūdolfs

Отец ребёнка: Poriņš Miķelis

Рождение ребёнка
02.07.1912

Сын: Poriņš Žanis Jānis

Отец ребёнка: Poriņš Miķelis

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