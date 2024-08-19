Poriņš Anna
Место рожденияBētiņi, Vērgaļu pagasts, Latvija
Дата рождения03.06.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1906
Дочь: (Poriņš) Lavīze Mīle
Отец ребёнка: Poriņš Miķelis
Рождение ребёнка
14.10.1908
Отец ребёнка: Poriņš Miķelis
Рождение ребёнка
02.07.1912
Сын: Poriņš Žanis Jānis
Отец ребёнка: Poriņš Miķelis