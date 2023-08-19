Маслов Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Павел Сергеевич

Место рождения

Белогорск, город Белогорск, Амурская область

Дата рождения

23.11.1992

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1967 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1992

Отец: Маслов Сергей Алексеевич

Мать: Маслова Ирина Ильинична

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Бракосочетание
28.04.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
29.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
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