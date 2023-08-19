Маслов Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1992
Отец: Маслов Сергей Алексеевич
Мать: Маслова Ирина Ильинична
Бракосочетание
28.04.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности