Останин Иван Мокеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Останин Мокей Федоров
Мать: Останина Анна Фефилова
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Останина Ховронья Сысоева
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Останина Ховронья Сысоева
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Авдотья (мл) Иванова
Мать ребёнка: Останина Ховронья Сысоева
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Останина Ховронья Сысоева
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Останина Ховронья Сысоева
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Останин Ефим Иванов
Мать ребёнка: Останина Ховронья Сысоева
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Останин Лука (Лукоян) Иванов
Мать ребёнка: Останина Ховронья Сысоева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762