Останин Иван Мокеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанин Иван Мокеев

Останин Иван Мокеев

avatar

Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Останин Мокей Федоров

Мать: Останина Анна Фефилова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Останина Ховронья Сысоева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Останина Ховронья Сысоева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Авдотья (мл) Иванова

Мать ребёнка: Останина Ховронья Сысоева

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Останин Поликарп Иванов

Мать ребёнка: Останина Ховронья Сысоева

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Останин Ермолай Иванов

Мать ребёнка: Останина Ховронья Сысоева

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Останин Ефим Иванов

Мать ребёнка: Останина Ховронья Сысоева

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Останин Лука (Лукоян) Иванов

Мать ребёнка: Останина Ховронья Сысоева

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Ховронья Сысоева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close