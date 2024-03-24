Палачева (Тамбовцева) Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палачева (Тамбовцева) Алевтина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1900

Дата смерти

19.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1900

Отец: Тамбовцев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Курмарова Анастасия

Отец ребёнка: Палачев Алексей

Рождение ребёнка
1921

Сын: Палачев Николай

Отец ребёнка: Палачев Алексей

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Палачев Алексей

Рождение ребёнка
1927

Сын: Палачев Леонид

Отец ребёнка: Палачев Алексей

Смерть
19.12.1985
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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