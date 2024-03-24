Палачева (Тамбовцева) Алевтина
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1900
Дата смерти19.12.1985
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1900
Отец: Тамбовцев Василий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Курмарова Анастасия
Отец ребёнка: Палачев Алексей
Рождение ребёнка
1921
Сын: Палачев Николай
Отец ребёнка: Палачев Алексей
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Палачев Алексей
Рождение ребёнка
1927
Сын: Палачев Леонид
Отец ребёнка: Палачев Алексей
Смерть
19.12.1985
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)