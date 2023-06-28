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Красилова Пелагея Ивановна
Красилова Пелагея Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
1904
Пол
Женский
Отец
Красилов Иван Павлович
Мать
Красилова Екатерина Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Красилов Иван Павлович
Мать:
Красилова Екатерина Яковлевна
Смерть
1904
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