Красилова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Красилов Иван Павлович

Мать: Красилова Екатерина Яковлевна

Смерть
1904
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