Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: Зайцев Максим Самойлович

Мать: Зайцева Василиса Осиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Максаков Михаил Панкратович

Отец ребёнка: Максаков Прокл Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1856

Сын: Максаков Иван Панкратович

Отец ребёнка: Максаков Прокл Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1858

Дочь: Агапия Проколовна

Отец ребёнка: Максаков Прокл Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Максаков Александр Панкратович

Отец ребёнка: Максаков Прокл Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1868

Дочь: Татьяна Проколовна

Отец ребёнка: Максаков Прокл Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1871

Сын: Максаков Василий Панкратович

Отец ребёнка: Максаков Прокл Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Прокл Михайлович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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