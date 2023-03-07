Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна
Место рождения
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Рождение ребёнка
До 1853
Сын: Максаков Михаил Панкратович
Отец ребёнка: Максаков Прокл Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1856
Сын: Максаков Иван Панкратович
Отец ребёнка: Максаков Прокл Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1858
Дочь: Агапия Проколовна
Отец ребёнка: Максаков Прокл Михайлович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Максаков Александр Панкратович
Отец ребёнка: Максаков Прокл Михайлович
Рождение ребёнка
03.01.1868
Дочь: Татьяна Проколовна
Отец ребёнка: Максаков Прокл Михайлович
Рождение ребёнка
12.03.1871
Сын: Максаков Василий Панкратович
Отец ребёнка: Максаков Прокл Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно