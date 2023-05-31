Рыкалов Иван (Иоанн) Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкалов Иван (Иоанн) Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1848

Отец: Рыкалов Филипп Григорьев

Мать: Рыкалова Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
20.09.1884 ст.

Дочь: Евфросиния Иванова

Мать ребёнка: Рыкалова Анна Максимова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкалова Анна Максимова

Смерть
Неизвестно
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