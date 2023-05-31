Рыкалов Иван (Иоанн) Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1848
Рождение ребёнка
20.09.1884 ст.
Дочь: Евфросиния Иванова
Мать ребёнка: Рыкалова Анна Максимова
Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыкалова Анна Максимова
Смерть
Неизвестно